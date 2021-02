Koronavirus ONLINE: Problém s vakcínami Moderna. Do Česka jich přijde půlka a později

Ministerstvo zdravotnictví by mohlo do týdne najít slíbenou lékařskou posilu pro chebskou nemocnici. Novinářům to dnes řekl uvolněný krajský zastupitel pro zdravotnictví Josef März (VOK). Tři lékaře pro interní oddělení slíbil nemocnici, která má kritický nedostatek personálu, ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden spolu s posílením převozů pacientů s covid-19 do jiných českých nemocnic.