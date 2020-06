Koronavirus ONLINE: Přírůstek nakažených v ČR zase vystřelil. Prymula to nevidí černě

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rapidní nárůst nakažených v Česku není problém. I on upozornil na to, že se týká především Karvinska. „Už v noci musím říct, že jsem ho viděl (to číslo, pozn. red.), a byli jsme znepokojení. Ale není to druhá vlna,“ řekl v pořadu Partie na CNN Prima. „My teď provádíme masivní testování na Karvinsku (...) Je to dáno spíše tím, že masivně testujeme,“ dodal.