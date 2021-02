Koronavirus ONLINE: Přes milion případů v Česku. A Babiš hlásí další nadějný lék

Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula by se na úřad, který na konci října opustil, nechtěl vracet. Česká televize (ČT) o víkendu uvedla, že by Blatný mohl skončit. Ve hře podle ČT je, že by resort převzal premiér Andrej Babiš (ANO) a výkonným ministrem byl současný poradce předsedy vlády a bývalý šéf ministerstva Prymula. Babiš i Prymula to ale odmítli.

„Mě to nechává poměrně klidným. Protože většina fám vždycky vede k tomu, že se to naopak v brzké době nestane,“ poznamenal ke spekulacím. „A opravdu si nemyslím, že by existoval člověk, který by to chtěl. To je spíše pozice za trest, než že by se tam někdo hnal kvůli nějakým prebendám, to určitě ne,“ doplnil.

Na dotaz, zda by se na ministerstvo nechtěl vrátit například na odbornou pozici, řekl: „Dobrovolně určitě ne.“