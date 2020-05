Koronavirus ONLINE: Přes 9000 případů v ČR. Stopka EET stačí do konce roku, kývli poslanci

Alenu Schillerovou (za ANO) čeká dnes ve Sněmovně boj o Pětadvacítku pro malé s.r.o. Opozici vadí, že financování bonusu má být ze třetiny z rozpočtu obcí a krajů. Schillerová upozorňuje, že to nešlo jinak. Proti vládnímu návrhu se postavili senátoři, vrátili návrh zpět do Sněmovny s tím, že by bonus měl platit jen stát. „Budu velmi s velkou pokorou žádat poslance, aby podpořili poslaneckou verzi, protože pokud by ji nepodpořili a prošla by verze senátní, nezbylo by mi nic jiného, než výplatu kompenzačního bonusu zastavit,“ uvedla na tiskovce ve Sněmovně Schillerová, která kvůli tomu čelí kritice za údajné vydírání.

„Jsou to naši občané, ti občané nežijí na Marsu, oni žijí v těch městech, obcích, krajích, platí daně a těmito daněmi se podíleli v minulosti na sdílených daních, které šly nejen do státního rozpočtu, ale i rozpočtu obcí, měst a krajů,“ upozornila ministryně. „Chci, abychom politicky nebrali si jako rukojmí OSVČ a malá s.r.o., schvalme to, umožněme, ať je jim pomoc vyplacena. My jsme připraveni kraje, města i obce podporovat,“ vzkázala. Opozice mluví o krádeži a právě vydírání, čtěte ZDE.