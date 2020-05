Koronavirus ONLINE: Přes 6500 uzdravených v ČR. Ve světě zemřelo už 369 tisíc lidí

Předseda rumunské vlády Ludovic Orban musel v sobotu zaplatit pokutu 3000 lei (téměř 17.000 korun), protože porušil preventivní opatření, která přitom kvůli šíření koronavirové infekce schválil jeho kabinet. Neměl na obličeji roušku a navíc kouřil v uzavřeném prostoru.

Na sociálních sítích se objevil snímek, na němž je vidět, jak premiér sedí ve své kanceláři u stolu s několika dalšími členy vlády a pokuřuje. Přitom žádný z přítomných nemá nasazenou roušku, všichni ji mají položenou na stole.

This picture of #Romania's PM Ludovic Orban and several cabinet members drinking and smoking inside the gov HQ during the pandemic did not go well on social media

📸 posted on Facebook by a member of the opposition (PSD) pic.twitter.com/0QuvE3TfId