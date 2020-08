Koronavirus ONLINE: Přes 500 nových případů v ČR. U Vojtěcha viní i párty v Chorvatsku

Česko hlásí 411 mrtvých, koronavirem se dosud nakazilo 21 551 lidí, vyléčených je 16 062 a aktuálně nakažených je pak 5078. Za pátek přibylo 506 nových případů, je to vůbec nejvíc od začátku epidemie. Ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že se na nárůstu „podepsaly“ párty a věčírky, na které čeští turisté vyrazili v Chorvatsku. A od pondělí budou Češi potřebovat negativní test na koronavirus při návratu ze Španělska, nebo jít do karantény, potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.