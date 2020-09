Koronavirus ONLINE: Přes 500 lidí s virem v nemocnicích. A Prymula promluvil o zavření škol

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu apeloval na to, aby se omezili hromadné akce v Česku. Postěžoval si na to, že Ústřední krizový štáb měl fungovat již dříve. Podle epidemiologa Romana Prymuly jsme virus podcenili a nyní se to vrací ve vysokých denních přírůstcích. Prymula též uvedl, že dle něj není nutné plošně uzavírat školy, učitelům by však doporučil a v některých případech i nařídil respirátor místo roušky. Počet nových případů za pátek činil 2111, za sobotu do podvečera pak 1024. Roste i počet lidí v nemocnicích - aktuálně hospitalizovaných je přes 500. Dění kolem šíření nemoci sledujeme na Blesk.cz online.