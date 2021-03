Koronavirus ONLINE: Přes 21 tisíc mrtvých v ČR. Nemocnice hledají posily, nastoupí i studenti?

Lidé by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) neměli počítat s rozvolněním protiepidemických opatření po ukončení nynějších omezení.

"Musíme teď vydržet. Ale něco slibovat skutečně nechci, protože jsme v minulosti už slibovali xkrát a zkrátka ten vir je nevyzpytatelný," uvedl Babiš. "Ani nechci dávat nějaké predikce. Nejsem schopen tady říkat nějaká konkrétní čísla. Zkrátka ta predikce není možná," řekl. Pokud Piráti vědí přesně, co se stane, měli by to vládě sdělit, uvedl premiér. "Potřebujeme odlehčit českému zdravotnictví. A podle toho, jak se to vyvine, budeme reagovat," dodal.