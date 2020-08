Koronavirus ONLINE: Přes 17 tisíc případů v ČR. A nákazu potvrdili i na magistrátu

Parlamentní strany se mají na žádost ministerstva vnitra do dneška vyjádřit ke čtyřem variantám hlasování lidí, kteří se kvůli koronavirové epidemie dostanou v době říjnových voleb do karantény. Úřad nejprve odmítal volbu lidem v karanténě umožnit. Po kritice navrhl na schůzce s opozicí zřízení zvláštních okrsků v domovech pro seniory, kde by se vyskytl koronavirus, možnost hlasovat z auta, zřízení mobilních komisí vybavených kompletní sadou ochranných pomůcek a variantu, kdy by si volič v karanténě vybral zástupce, který by hlasovací lístek do urny hodil za něj.