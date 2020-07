Koronavirus ONLINE: Přes 16 tisíc případů v ČR. A davy lidí na pláži v Barceloně i při pandemii

Změny v karanténních opatřeních u sportovních týmů nejsou v tuto chvíli na stole, bude se o nich ale zhruba do dvou týdnů jednat. Na dnešní tiskové konferenci to řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová. Například skupina o záchranu v první fotbalové lize musela být předčasně ukončena poté, co se koronavirem nakazil jeden hráč Opavy a celý tým nastoupil na dva týdny do karantény.

"Změnu zatím neplánujeme. Nicméně o tom, jak postupují některé jiné státy, samozřejmě máme informace. Jsme v komunikaci jak s představiteli fotbalové asociace, tak teď začínáme více komunikovat s hokejisty a případně Národní sportovní agenturou. Takže budeme určitě o některých možných změnách, a máme to naplánováno i ve spolupráci se skupinou klinicko-epidemiologickou, jednat," uvedla Rážová. Okamžitá změna ale v plánu není.