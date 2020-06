Koronavirus ONLINE: Přes 10 tisíc případů v ČR. A podívejte se, jak vypadá cesta do Chorvatska

Vlaky dopraví do Česka z Číny celkem 100 kontejnerů s ochrannými pomůckami proti šíření infekčních nemocí. Po prvním vlaku, který přijel do Pardubic v neděli, je další již na cestě a třetí má v brzké době vyjet. Novinářům to dnes řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Celá zakázka má být dopravena do policejních skladů v Opočínku na Pardubicku do dvou týdnů. "Ze zbývajících dvou vlaků je jeden už na cestě, druhý by měl vyrazit každým okamžikem," uvedl Hamáček.