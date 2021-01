Koronavirus ONLINE: Pozdější očkování pro mladé Čechy. Číslo R roste a PES na 69 bodech

Česko by se z nejvyššího pátého do nižšího čtvrtého protiepidemického stupně s mírnějšími omezeními mohlo přesunout nejdřív v polovině února. Do té doby by počet pacientů v nemocnicích mohl klesnout pod 3000. Až poté by se mohli vrátit do tříd také zbývající žáci prvního stupně základních škol. V pořadu Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Podle něj by vláda mohla do půlky února dostat také návrh novely krizového zákona s úpravou nového protiepidemického stavu, aby se v epidemii nemusel prodlužovat nouzový stav.