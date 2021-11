Koronavirus ONLINE: Povinné očkování lidí 60+ v Česku od března? A 9292 případů za neděli

Epidemie covidu-19 ve školách podle spolku Učitelská platforma i letos ovlivňuje přípravu na jarní maturitní zkoušky. I když školy nejsou plošně zavřené, do fungování výuky zasahují časté karantény žáků i pedagogů. Podle spolku je možné, že omezení kvůli šíření nákazy budou pokračovat až do jara, ale školy nemají informace o možných variantách maturit. Členové spolku by proto uvítali možnost distanční formy psaní testů i slohových prací a úlevy pro studenty, kteří se zapojili do pomoci v nemocnicích nebo sociálních službách. ČTK o tom informovala předsedkyně platformy Petra Mazancová.

Podle Mazancové by učitelé chtěli svou práci a přípravu studentů včas přizpůsobit podobě a obsahu zkoušky. Jako možnou alternativu k prezenčním zkouškám vidí jejich formu na dálku. Platforma se ale obává toho, že se na tuto možnost ministerstvo nepřipraví včas. „Stejně jako v loňském roce nám stále schází scénáře oznámené s dostatečným předstihem i snaha o to být připraveni na nepříznivější okolnosti předem,“ uvedla.