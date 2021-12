Koronavirus ONLINE: Potvrzen 2. případ omikronu v ČR. Slováci uvolní restrikce pro očkované

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) rozváží do krajů další přístroje na podporu dýchání (HFNO). Uvedla to dnes na twitteru. Deset přístrojů podle ní dnes míří do Prahy, sedm do Plzeňského kraje a pět do Jihomoravského kraje. V úterý správa poslala šest přístrojů do Olomouckého kraje.

SSHR dále uvedla, že distribuce se uskutečňuje podle požadavků ministerstva zdravotnictví. Předseda správy Pavel Švagr dnes ČTK řekl, že nemocnice po celé republice mají aktuálně od státu bezplatně zapůjčeno asi 1900 plicních ventilátorů a HFNO. Ve skladech správy rezerv jsou podle informací ČTK ještě desítky kusů. Ve skladech SSHR má stát mimo jiné k dispozici zásoby ochranných pomůcek proti koronaviru, například miliony respirátorů.