Koronavirus ONLINE: Po Smejkalově „odkopnuté“ skupině sáhly kraje. A Rakousko otevírá turistům

Jedna z největších indických farmaceutických firem Biological E. oznámila, že bude vyrábět vakcínu vyvinutou americkou společností Johnson & Johnson. Společnost dříve prohlásila, že jedná o výrobě až 600 milionů dávek za rok. Společnost také vyvíjí vlastní přípravek, jehož výrobu plánuje spustit v srpnu, a to v měsíčním objemu 75 až 80 milionů dávek.

Indie patří vůbec k největším producentům očkovacích látek na světě, rozhodla se však omezit vývoz vakcín proti covidu-19 kvůli špatné epidemiologické situaci v zemi. Největší indický výrobce vakcín, společnost Serum Institute of India, dnes ohlásil, že doufá, že obnoví dodávky preparátů do zahraničí a pro mezinárodní programy, jako je COVAX, do konce roku. Očkovací aliance Gavi, která COVAX spravuje, uvedla, že věří v obnovu dodávek, byť v omezené míře, v třetím čtvrtletí roku. Serum Institute of India je největším dodavatelem vakcín do programu, který má zajistit distribuci vakcín do chudších zemí.