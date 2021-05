Koronavirus ONLINE: Pfizer nově i pro děti 12 až 15 let. Očkování 45+ začalo, 40+ příští týden

Vláda je stále v kontaktu se skupinou MeSES

Mezioborová skupina MeSES doporučuje vyčkat se změnami do doby, než bude vyhodnoceno současné rozvolnění – tedy za 10 až 14 dnů. Vláda navrhuje další rozvolnění už za 7 dní. Ministr zdravotnictví Arenberger (za ANO) řekl, že se skupinou MeSES je vláda v kontaktu a i v souladu. „Další rozvolňování, která se právě kvůli kulturním pracovníkům musí připravovat dopředu, jsme signalizovali v následujícím týdnu. Ale pochopitelně všechno je vázano na epidemiologickou situaci. Pokud by to ta neumožňovala, zatáhneme za záchrannou brzdu.“