Koronavirus ONLINE: PES na „čtyřce“ zaměstná vládu. Blatný kritizoval davy, Babiš i šéfa Prahy

Pro rodinnou strojírenskou firmu TECHFORCUT měl být po třech letech existence letošní rok tím zlomovým, kdy od vývoje a postupného rozjezdu přejde na plnou výrobu. Koronavirová pandemie to ale změnila. Po více než půlroce nyní společnosti znovu narůstají objednávky a vypadá to, že by výroba ve firmě na okraji Ostravy konečně mohla začít naplno. ČTK to řekl jednatel Marek Merta.

Společnost vyvíjí a vyrábí CNC autogenní a plazmové řezací stroje, které slouží k vypalovaní různých tvarů z plechu. „Pandemie nás hodně ovlivnila. Naše stroje patří do investic a ty firmy nyní omezily. Všichni vyčkávají, co bude,“ řekl Merta.