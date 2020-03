Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval Izraelce, aby si kvůli hrozbě koronaviru přestali podávat ruce. Nově také budou muset do karantény Izraelci, kteří se vrátí ze Španělska, Německa, Rakouska, Švýcarska a Francie, nikoli však ze Spojených států. Uvedl to zpravodajský web The Times of Israel. Již delší dobu toto opatření platí pro osoby, které se mimo jiné vrátily z Itálie. O prvních dvou koronavirových obětech informovaly také irácké úřady: jeden člověk zemřel v Bagdádu, druhý v kurdské provincii Sulajmáníja.

„Izrael je jednou z mála zemí na Západě, která je nyní v relativně dobré pozici,“ řekl Netanjahu. „Zavádíme drastické kroky, abychom zabránili šíření nákazy,“ dodal. Izrael dosud hlásil 15 případů koronavirové nákazy.