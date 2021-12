Koronavirus ONLINE: Omikron se šíří Českem. A očkování 45+ po pěti měsících

Pokud by nová vláda Petra Fialy (ODS) požádala Sněmovnu o souhlas s prodloužením nouzového stavu, předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) by svolala schůzi na čtvrtek příštího týdne. Sdělila to dnes na dotaz ČTK.

„Vzhledem k svátkům a zajištění účasti poslanců počítám s případným svoláním na čtvrtek, pokud vůbec vláda požádá,“ napsala Pekarová Adamová. Kabinet by mohl o tom, zda do dolní komory žádost pošle, rozhodnout na své dnešní první schůzi.