Koronavirus ONLINE: Omikron je už asi i na Pardubicku. A zásah policie v jihočeském kasinu

Thajsko znovu zavádí povinnou karanténu pro návštěvníky ze zahraničí. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na thajskou vládní mluvčí. Důvodem jsou obavy z šíření nové koronavirové varianty omikron.

Thajské úřady od 1. listopadu povolovaly občanům z desítek států světa, včetně České republiky, návštěvu země bez nutnosti karantény. Museli se ovšem prokázat certifikátem o dokončeném očkování proti nemoci covid-19 a mít před odletem a po příletu do Thajska negativní test na koronavirus.

„Po 21. prosinci již nebudou přijímány nové registrace do programu Test and Go, bude možná pouze karanténa nebo návštěva ostrova Pchúket,“ oznámila dnes mluvčí thajské vlády. Zhruba 200.000 lidí, kteří se již k pobytu bez karantény v zemi zaregistrovali, bude moci podle thajské vlády tohoto povolení nadále využít.