Koronavirus ONLINE: Odstávka rezervačního systému na očkování a dar 100 000 vakcín od Srbů?

Zájem o letní dětské tábory v Královéhradeckém je obdobný jako v předchozích letech. Většina míst je obsazená od února. Provozovatelé rodičům dosud většinou slibovali možnost vrácení zálohy, kdyby se tábor kvůli epidemické situaci nemohl uskutečnit, případně zálohy nepožadovali. ČTK to dnes řekl předseda představenstva Rady dětí a mládeže Královéhradeckého kraje Jan Navrátil. Rada funguje jako servisní organizace pro část provozovatelů dětských táborů v regionu.

„Od organizací, se kterými komunikujeme, vím, že většina táborů je naplněná. V tomto směru se to neliší od předchozích let. Co vím, tak děti se těší, tábory jsou z většiny vyprodané od února. Nevím o nikom, že by měl problém naplnit tábor. Čekáme už jen na upřesnění podmínek, za kterých budou moci tábory fungovat,“ řekl ČTK Navrátil.