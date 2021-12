Koronavirus ONLINE: Odpůrci očkování odvlekli ředitele v poutech. A 14 229 nových případů v ČR

Liberecký kraj zatím s očkováním dětí od pěti do 11 let v očkovacích centrech nepočítá, nebude tak možné je ani registrovat. Vakcínu by měly dostat u svého dětského lékaře, řekl dnes ČTK krajský koordinátor očkování Vladimír Richter (ODS). Kraj by měl podle něj nárok získat zhruba 6000 dávek vakcíny, objednávat ji ale zatím nebude.

Zda pediatři s očkováním počítají, případně, jestli mají o vakcíny zájem, zatím kraj neví. „Na rozdíl od praktických lékařů nemají pediatři v kraji zástupce, se kterým bychom mohli jednat, budeme to řešit v pondělí na krizovém štábu,“ doplnil Richter. Ve věkové skupině od 12 do 17 let má zatím v Libereckém kraji kompletní očkování 12.172 dětí, dalších zhruba 2040 na druhou dávku čeká.