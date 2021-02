Koronavirus ONLINE: Odmítači stavu nouze? Budou zodpovědní za smrt Čechů, řekl Babiš

Na Chebsku a Sokolovsku může kvůli covidu dojít na omezení pohybu lidí na nejnižší možnou míru. Například by do jiného okresu mohli jezdit jen za prací, vyplývá z informací, které ČTK poskytl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). O zpřísnění opatření v kraji rozhodne ve čtvrtek vláda. Mělo by jít i o dohled nad používáním ochranných pomůcek, dodal Kulhánek.

„Rámcově by mělo jít o intenzivní používání a vymáhání ochranných osobních pomůcek, ať už ve veřejném prostru, v MHD, budovách, obchodech nebo zaměstnání. Je to omezení kontaktů mezi lidmi na nejnižší možnou úroveň a omezení mobility. To se ale nebude týkat dojezdu do zaměstnání, zajištění základních životních potřeb, případně návštěvy zdravotnických zařízení,“ uvedl Kulhánek.