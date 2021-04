Koronavirus ONLINE: Očkování pro 60+ už příští týden. A nejméně hospitalizovaných od října

Koncem příštího týdne by se registrace k očkování proti nemoci covid-19 mohly otevřít pro lidi nad 60 let. Jednat se o tom bude v pondělí. Ve videu zveřejněném dnes na youtube to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Věří, že Česko bude díky očkování „v normálu“ koncem červencel.

„Já doufám a jsem optimista, že by to mohlo nastat už koncem příštího týdne,“ řekl premiér k rozšíření registrací na šedesátníky. Další věková kategorie se podle něj pravděpodobně otevře na pondělním jednání. V pondělí zasedá vláda a vládní rada pro zdravotní rizika.