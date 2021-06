Koronavirus ONLINE: Očkování pokulhává. A Češi zatím respirátory za roušky nevymění

Slováci plánují strávit letošní letní dovolenou zejména ve vlasti; pokud se vydají do zahraničí, zamíří hlavně do Chorvatska a Česka. Mnoho obyvatel Slovenska kvůli obavám v souvislosti s koronavirovou nákazou nehodlá vyrazit do ciziny, nebo se vzhledem k nejistotě ohledně podmínek cestování bude rozhodovat na poslední chvíli. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Go4insight. Slovenské úřady už vybídly obyvatele, aby kvůli nakažlivější variantě koronaviru zůstali v létě zejména ve vlasti, případně aby k moři cestovali autem v zájmu rychlého návratu, pokud by se zpřísnila epidemická opatření.

„Obavy cestovat do zahraničí i tento rok pomohou domácímu cestovnímu ruchu. Na Slovensku plánuje strávit svou letní dovolenou 43 procent obyvatel Slovenska. Domácí dovolenou tak plánuje násobně více obyvatel Slovenska, než tomu bylo před pandemií,“ uvedla agentura. Dodala, že například v roce 2018 byl na letní dovolené ve vlasti jen každý šestý Slovák.