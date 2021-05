Koronavirus ONLINE: Očkování Čechů 45+, 1532 případů za pondělí a velký koncert v Praze

„Tak. Od dnešní půlnoci se můžete registrovat na očkování vy všichni, kterým je 45 let plus. Zatím se vás zaregistrovalo 41 634. Dík! Prosím, registrujte se všichni,“ apeluje na twitteru premiér Andrej Babiš (ANO). „Registrace trvá pár minut a pak jen počkat na PIN2. Až ho dostanete, tak třeba v O2 universu budete s turboočkováním hotoví do 30 minut,“ zmínil své oblíbené očkovací centrum.