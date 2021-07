Koronavirus ONLINE: Očkování bez registrace nově i mimo Prahu. A Slováci zablokují hranice

Zatímco se tisíce zbožných muslimů vydávají tento týden při každoroční pouti hadždž do nejposvátnějších islámských míst v Saúdské Arábii, vědci varují, že posvátný obřad je ohrožen kvůli rostoucímu horku. Podle studie zveřejněné v časopise Environmental Research Letters by se riziko, že poutníci do Mekky utrpí život ohrožující úpal, mohlo zvýšit až pětinásobně. A to v souvislosti s globálním oteplením o 1,5 stupně Celsia ve srovnání s předindustriálními časy, píše nadace Thomson Reuters Foundation.

Pouť do Mekky nazývanou arabsky hadždž má vykonat aspoň jednou za život každý muslim, který si to může dovolit a jemuž to umožňuje zdraví. Její součástí je několik aktivit - včetně venkovních modliteb a putování z jednoho náboženského místa na druhé. Kvůli koronaviru může letos od 17. do 22. července navštívit hlavní místa jen 60 000 poutníků, pohybují se přitom ve venkovních teplotách mezi zhruba 36 až 43 stupni Celsia.