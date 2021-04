Koronavirus ONLINE: Očkování Američané venku můžou odhodit roušky. A Klaus zmínil zotročení

„Končí epidemie covidu, já myslím, že je to naprosto evidentní, jenom oficiální nomenklaturní epidemiologové to nechtějí přiznat,“ uvedl na Frekvenci 1 exprezident Václav Klaus. „Když (vláda) prohrála tzv. covidovou válku, tak se pouští do války s Ruskem,“ podotkl.

„My jsme usoudili, že nastala nová fáze covidové epidemie – akutní fáze končí a teď jsme se dostali do toho, co mnozí z nás předvídali od počátku, že covid je jen záminkou. Covid je jen záminkou k našemu novému zotročení. Najednou covid zmizí a ten pokus nás držet v rouškách, zavřené, nedovolit nám chodit do restaurací a nedovolit nám chodit na procházky volně po městě, že ten tady zůstane. Ti politici si na to zvykli a strašně se jim to zalíbilo. A teď k tomu dostali nového, zdatného ministra zdravotnictví, pana Arenbergera, který nebojuje s covidem, ale s lidskou svobodou,“ tvrdí Klaus.

Klause dle jeho slov ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) děsí víc než jeho předchůdci. „Panu ministru Arenbergerovi nevěřím ani nos mezi očima. Jemu o ten covid opravdu nejde, jemu jde o to zůstat kdesi na výšinách a nás ostatní nechat v nesvobodném světě,“ tvrdí Klaus. „To, co se zavedlo, ty vedlejší efekty, ne boj s nemocí, ale ty vedlejší efekty už s námi zůstanou navěky (...) To už je posun naší společnosti a to já bych řekl, že je velmi smutný a tragický výsledek,“ dodal.