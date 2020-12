Koronavirus ONLINE: Oběd rodin Zemana a Babiše 5. „pes“ nenaruší. A další šíření nové mutace

Autor: ČTK, trm, Darina Jíchová, simao, kal, Mii, for, sova, kso -

Česko se v neděli vrátilo do 5. stupně systému PES. V zemi však skóre systému poprvé po více jak týdnu kleslo na hodnotu 71 bodů odpovídající 4. stupni. Je to i díky nižší hodnotě reprodukčního čísla. Premiér Andrej Babiš (ANO) sdělil, že do Česka míří dalších 19 500 dávek vakcíny. Uspořádání novoročního oběda jeho rodiny v Lánech u prezidenta Miloše Zemana dle hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka 5. stupeň „psa“ nenarušuje. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online