Koronavirus ONLINE: Obchody v pondělí neotevřou. A 11 553 případů v ČR za čtvrtek

Od počátku března se v Česku zapojí do očkování proti nemoci covid-19 vedle očkovacích center také praktičtí lékaři. Nově budou mít přístup i do on-line objednávkového systému a budou moci registrovat k očkování své spádové pacienty. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy, kterému informaci potvrdil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla a několik krajských koordinátorů vakcinace.

Podle Dzurilly praktičtí lékaři poznají z informačního systému, kdo z jejich pacientů už je naočkovaný, kdo má zaregistrovaný termín a komu mohou zavolat s nabídkou očkování.