Koronavirus ONLINE: Obchody i služby otevřou od května, míní vláda. A výhoda pro očkované

„Snažili jsme se nastavit režim, kterým postupně budeme ty balíčky otevírat, a proto se budeme s kolegy vídat dvakrát týdně,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Podle něj bude čtvrtek vždy rozhodující k tomu, co se bude dít další pondělí.

Balíčky jsou připraveny, neznamená to ale, že by muselo nutně každý týden dojít ke změně, jak podotkl Arenberger. „Je potřeba respektovat dynamiku pandemie. Nebude to jednoznačné dogma, abychom vždy čekali na 50, 75 nebo 100 lidí na 100 tisíc obyvatel. Vždy to budeme posuzovat s epidemiology,“ dodal.