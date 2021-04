Koronavirus ONLINE: Obchodníci s letáky zatím váhají. A 49 podezřelých úmrtí po očkování v ČR

Zhruba 1000 předškoláků ve 33 mateřských školách v Praze 6 se dnes poprvé otestovalo PCR testem Resaliva. Výběrové řízení na dodavatele sad odběrových vzorků, které vypsaly jednotlivé mateřské školy, vyhrála laboratoř Spadia. Ta bude vzorky i vyhodnocovat. Informovala o tom radní pro školství v Praze 6 Marie Kubíková (ODS).

„Jde o test ze slin, kdy dítě v ústech drží jednu minutu vatovou tyčinku,“ uvedla Kubíková.

Za jeden test zaplatí radnice podle Kubíkové 150 korun. V ceně je dodání testovací sady a vyhodnocení vzorku. Radnice šesté městské části podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) na testování předškoláků vyčlenila 1,5 milionu korun. Částka by měla pokrýt financování odběrů a vyhodnocování výsledků testů předškoláků do konce školního roku. Radnice by ale uvítala, kdyby stát na testy přispíval podobně jako na testy antigenní, které do škol nakupuje.