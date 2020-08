Koronavirus ONLINE: Nových případů vydatně přibývá v ČR i Evropě, Chorvatsko na černé listině

Vakcína na covid-19 se vyvíjí neuvěřitelnou rychlostí. Většinou trvá vytvořit vakcínu 10-15 let, jak informuje CNN. V současné době už je vytvořeno 29 přípravků, z čehož šest je relativně nadějných a dostalo se do fáze, kdy se zkouší na lidech. Je to přitom jenom 67 dní od počátku studiů, čímž si covid-19 vysloužil v tomto smutný rekord. Pro srovnání, u SARSu trvalo 323 dní, než se vakcína začala zkoušet na lidech.