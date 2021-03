Koronavirus ONLINE: Novou mutaci neodhalí ani testy. A scénář otevření škol

Výrobce začal testovat vakcínu Moderna na nejmenších dětech. V USA a Kanadě ji bude aplikovat dětem od 6 měsíců do 11 let, informuje The Wall Street Journal. Žádná z dosud dostupných vakcín zatím není dětem určená, protože do klinických studií byli zapojeni jen dospělí. Modernou se očkuje i v Česku.