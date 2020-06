Koronavirus ONLINE: Nové ohnisko na severu Moravy. A z dovolenkového ráje „vypakovali“ turisty

Praktičtí lékaři spolupracují s ministerstvem na přípravě manuálu pro druhou vlnu covidu-19. Ordinace si také dělají zásoby ochranných pomůcek, uvedlo v tiskové zprávě Sdružení praktických lékařů. Praktici v březnu vyzvali pacienty, aby před cestou do ordinace lékaře nejprve kontaktovali. Lepší by to podle nich bylo i nadále, aby se lidé v čekárnách nehromadili. Do zákona se také snaží prosadit telemedicínu, některé pojišťovny budou od července hradit videohovory.