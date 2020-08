Koronavirus ONLINE: Nová mapa nákazy v regionech Česka a rekordní počet aktivních případů

Alžbětu (34) a jejího přítele Raymonda (30) z New Jersey rozdělila na dlouhé měsíce pandemie koronaviru. A nebyli jediní. V Česku jsou stovky párů, které mají vztah s cizinci mimo Evropskou unii. V půlce července ministerstvo zahraničí stanovilo, že páry musí doložit čestné prohlášení a splnit určité podmínky, aby mohl cizinec do Česka přicestovat. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) uvedl, že rezort obdržel už 200 žádostí. Mezi nimi byla i ta Alžbětina. Blesk Zprávám se svěřila, co všechno odeslání předcházelo a kdy se se svou láskou konečně setká.