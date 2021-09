Koronavirus ONLINE: Nevyšší nárůst nakažených v Česku od června. Babiš zmínil zpřísnění

Cestovní kanceláře a agentury před pandemií koronaviru podle Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK) zaměstnávaly zhruba 14.400 lidí, nyní jich mají kolem pěti tisíc. Kritická situace je u agentur zaměřených na příjezdový cestovní ruch, které už musely propustit 70 procent pracovníků. A pokud se situace nezlepší, do Vánoc budou muset smlouvy ukončit s většinou lidí. Stát by proto kromě jiného měl spustit program kurzarbeit. Na tiskové konferenci to dnes novinářům řekli zástupci ACK.

Okolní země mnohem výrazněji než česká vláda podpořily podle ACK cestovní ruch. I v Bulharsku, které je podle předsedy sekce příjezdového cestovního ruchu ACK Karla Výruta nejchudším státem Evropské unie, byla pomoc přibližně dvojnásobná, řekl dnes.