Koronavirus ONLINE: Neočkovaným seniorům 65+ hrozí Vánoce na kyslíku, varuje Ludvík

Ministerstvo zdravotnictví jedná s armádou o prodloužení smlouvy na pomoc s řešením epidemie covidu-19 o další dva měsíce. V diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V současné době je smlouva na zapojení armády do projektu Chytrá karanténa do konce listopadu.

„Počítáme s tím, že by se měla spolupráce prodloužit minimálně o další dva měsíce. Řešíme to s ministrem obrany,“ uvedl Vojtěch. Podle místopředsedy TOP 09 Vlastimila Válka by ukončení spolupráce s armádou byla katastrofa. Vojtěch minulý týden uvedl, že rozhodnutí bude už na nové vládě.