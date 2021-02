Koronavirus ONLINE: Nemocnice v Česku jsou na hraně, dochází covidová místa na JIP

Většina lékařů z ambulancí nemá zkušenost s prací na jednotkách intenzivní péče. Mezi ambulantními specialisty jsou asi dvě pětiny ve věku nad 60 let a mnozí zatím nebyli očkováni proti covidu-19. Lékaři to uvedli v prohlášení, kterým reagovali na možnost svého zapojení v přetížených nemocnicích. Lékaři z ambulancí navrhují, že převezmou péči o ambulantní pacienty, kteří docházejí do nemocnic.