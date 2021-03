Koronavirus ONLINE: Nemocnice sotva zvládají nápor, pomohou další lékaři. A Babiš chce čínskou vakcínu

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nastínil možnost, že by se v ČR udál projekt přípravy vakcíny. „ČR má velice dobrou historii v přípravě vakcín a chceme tak reálný projekt, ne jen anotaci, která nám byla dodána, abychom to mohli posoudit. Mým cílem je, aby byl projekt připraven a aby se řeklo, že jsme za těchto a těchto okolností schopni dotáhnout přípravu vakcíny, kterou následně předáme do výroby,“ uvedl s tím, že zatím ČR nevynaložilo do projektu žádné peníze.