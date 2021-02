Koronavirus ONLINE: Německo přivírá ČR hranice. A bonus ke karanténě prošel Sněmovnou

Jak je to s cestováním k sousedům? Bez testu smíme už jen do Polska

Do Německa musí Češi cestovat s negativním testem ne starším než 24 hodin a následně dodat druhý PCR test. Cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář. Do předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Povinností je také deset dnů po příjezdu nosit roušku všude mimo domov.

Do Rakouska lze cestovat, pokud člověk nastoupí po příjezdu do desetidenní karantény. Tu lze ukončit, pokud se člověk po pěti dnech prokáže negativním PCR či antigenním testem. Cestující musí před cestou do ČR vyplnit příjezdový formulář a zároveň podstoupit antigenní nebo PCR test, který není starší než 24 hodin (antigenní), respektive 72 hodin (PCR) a nechat si vystavit písemné potvrzení o výsledku.

Na Slovensku musíme rovněž nastoupit do karantény. Z té může člověk vystoupit po 8 dnech, pokud se prokáže negativním testem. Toto nařízení začne platit 15. února. Povinností je také deset dnů po příjezdu nosit respirátor FFP2 všude mimo domov.

V Polsku zatím není nutné nastoupit do karantény, pokud dorazíme vlastním autem s kapacitou do sedmi cestujících. Desetidenní izolace zde platí jen pro lidi, kteří do Polska přicestují letadlem či hromadnou dopravou.