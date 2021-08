Koronavirus ONLINE: Němci se dohodli na třetí dávce vakcíny. A podpálené očkovací centrum

Až třetina Čechů, kteří měli loni covid-19, se mohla podle přednosty Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Milana Tučka nakazit v zaměstnání. Nejčastěji to byli zdravotníci a učitelé, informovala dnes fakulta v tiskové zprávě. Loni se do konce roku novým typem koronaviru infikovalo přes 730.000 lidí, do současnosti téměř 1,7 milionu. Asi 150 lidem, většinou zdravotníkům, byl loni covid-19 uznán jako nemoc z povolání. Letos jsou žádostí už stovky.

Mezi profese, u nichž docházelo k nákaze v zaměstnání nejčastěji, patří kromě lékařů, zdravotních sester, učitelů a sociálních pracovníků třeba také strojníci, úředníci či horníci. Ze 732.000 loňských případů nákazy evidovaných v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), jenž spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), bylo na základě prokázaného výskytu viru na pracovišti zařazeno jako „pravděpodobná pracovní nákaza“ asi devět procent (64.587).