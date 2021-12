Koronavirus ONLINE: Nejnižší sobotní přírůstek za posledních 5 týdnů

Kolem 400 králíků se dnes na brněnském výstavišti utkalo v takzvaném králičím hopu. Na dráze zvířata překonávala překážky podobné těm z parkurového skákání, výjimkou nebyla ani překážka se simulovaným vodním příkopem. Každý králík měl svůj průkaz výkonnosti, ti nejlepší soutěží v kategorii super elita. ČTK to řekl Radek Novotný, předseda pořadatelského krajského sdružení Českého svazu chovatelů.

Soutěž v králičím hopu se na výstavišti koná pravidelně už několik let při výstavě Moravia, ta byla loni i letos kvůli epidemické situaci zrušena. S králíky v králičím hopu soutěží především mladí chovatelé do 18 let a ti závody chtěli zorganizovat, letos se tak konají i přes zrušení výstavy. Účastnit se mohou jen očkovaní chovatelé nebo ti, kteří prodělali covid. Soutěž se také koná bez přítomnosti veřejnosti. Lze ji ale sledovat na internetu.