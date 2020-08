Koronavirus ONLINE: Nejméně případů za dva týdny v ČR. A prezident přiznal „plíseň“ na plicích

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do složení účastníků tradičně největšího mezinárodního florbalového turnaje Czech Open, který se bude hrát příští týden od čtvrtka do neděle v osmi halách v Praze. Chybět budou poprvé od roku 1999 celky ze Švédska a celkový počet účastníků klesl v součtu všech pěti kategorií na 98. To je nejméně od roku 1998, kdy se představilo 87 týmů.