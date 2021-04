Koronavirus ONLINE: Nejméně případů od září v ČR. A registrace k očkování pro 55+ na spadnutí

Američané očkovaní proti covidu-19 by v létě mohli cestovat do zemí Evropské unie. V rozhovoru s listem The New York Times to dnes sdělila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

„Američané, pokud je mi známo, používají vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). To umožní volný pohyb a cestování do Evropské unie,“ uvedla von der Leyenová. Kdy přesně EU k uvolnění více než rok trvajících cestovních omezení přistoupí, však neupřesnila.