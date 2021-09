Koronavirus ONLINE: Návrat z Chorvatska a Rakouska čeká zpřísnění. A 421 případů za čtvrtek

Epidemie koronaviru v Česku s mutací delta výrazně posiluje, ve čtvrtek přibylo 421 případů. Počet podaných dávek vakcíny proti covidu týdně klesl od poloviny července na méně než pětinu. Menší zájem mají senioři i děti do 18 let. Slovensko začalo očkovat i děti pod 12 let, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že to zatím neplánuje. A od pondělí se ztíží neočkovaným lidem návrat do České republiky z Chorvatska a Rakouska. Na takzvané mapě cestovatele se přesunou z oranžové kategorie do červené, která značí vysokou míru rizika nákazy koronavirem. Návrat naopak bude jednodušší z Dánska, Švédska, Andorry, San Marina a z Kanárských ostrovů a Madeiry. Dění kolem pandemie koronaviru sledujeme na Blesk.cz online.