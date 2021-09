Koronavirus ONLINE: Nastupuje další vlna, oznámil Vojtěch. Za den v ČR přibylo 588 případů

Ministerstva školství a zdravotnictví se zatím nedohodla, zda školní plavání po ukončení testování na covid ve školách dostane výjimku z podmínek pro návštěvu bazénů, řekl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Podle Plagy ministerstvo školství o této věci jednalo s ministerstvem zdravotnictví naposledy v pondělí. „Hledáme nějakou cestu, kdy třeba aspoň v případech, kdy se tam potkávají ty stejné třídy a ta homogenita je tam relativně zachována na tom plavání, tak že by tam nějaký ústupek mohl být,“ uvedl. Podle něj by požadavky pro školy a ostatní oblasti života měly být podobné. “Musíme ale najít opatření taková, aby byla proveditelná školami a aby to nevedlo k tomu, že by se přestalo plavat,“ řekl.