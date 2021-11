Koronavirus ONLINE: Násilný finiš demonstrace v Haagu. A rekordních 22 936 případů za den v ČR

Povinné plošné očkování proti koronaviru lidí od 18 let schvaluje 27 procent Čechů. Čtvrtina lidí je pro povinné očkování vybraných profesních skupin, například lékařů, zdravotníků, učitelů či třeba policistů. Bezmála polovina dotázaných pak jakoukoliv formu povinného očkování odmítá, mělo by podle nich zůstat dobrovolné jako nyní. Vyplývá to z průzkumu agentury MindBridge Consulting.

Podpora povinnému očkování narůstá s vyšším věkem dotazovaných. Například u lidí nad 60 let by nějakou formu povinné vakcinace volilo 64 procent dotázaných. „Mezi lidmi produktivního věku 31 - 40 let je poměr preferencí opačný,“ uvedla agentura.