Koronavirus ONLINE: Nárůst případů v ČR. Karanténu pro neočkované Slovákům shodil soud

Zájem o dovolenou na Slovensku po zpřísnění opatření pro vstup do země podle vyhledávačů a prodejců pobytů výrazně klesl. Lidé místo toho vyrážejí do Maďarska, Rakouska či Chorvatska. Češi ale i letos ve velkém poptávají dovolenou v tuzemsku. Podle některých zástupců oslovených firem letošní prodeje překonají loňské, kdy bylo cestování do zahraničí kvůli pandemii koronaviru významně omezeno. Vyplývá to z ankety ČTK mezi portály zaměřené na vyhledávání ubytování a prodejci pobytů.

V souvislosti s novým nařízením spadl zájem o Slovensko na portálu Slevomat na desetinu prodejů roku 2019. „Zákazníci, kteří tam chtěli vyjet po vlastní ose, tak aktuálně volí spíše Maďarsko. Poptávka po tamních pobytech vzrostla za poslední týden o 40 procent,“ uvedl ředitel Slevomatu Ladislav Veselý.