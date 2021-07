Koronavirus ONLINE: Nárůst nakažených v ČR opět zrychlil. A další kolony v Chorvatsku

Austrálie omezí počet komerčních cestujících, kteří do země přijíždějí ze zahraničí, na 3000 týdně; to je polovina dosud povoleného počtu. Opatření bude platit do 14. července, aby se zmírnil tlak na karanténní hotely, které nyní praskají ve švech, napsala dnes agentura Reuters.

Austrálie má jedna z nejpřísnějších pohraničních omezení na světě, s jejichž pomocí se snaží udržet koronavirovou nákazu mimo své území. Nová opatření ještě více zkomplikují situaci 34 000 australských občanů a lidí s povolením k trvalému pobytu, kteří uvízli v zahraničí a registrovali se u vládních úřadů s přáním vrátit se domů.

Austrálie uzavřela své mezinárodní hranice pro všechny, kdo nejsou jejími obyvateli, už na jaře loňského roku. Lidé s povolením k pobytu a vracející se Australané musí na vlastní náklady strávit dva týdny v karanténě v hotelu.